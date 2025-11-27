بعد حادثة "اللواء الوهمي".. صدور أمر قبض بحق مهند الخزرجي (وثائق)

السومرية نيوز – محليات



أظهرت وثيقة رسمية، اليوم الخميس، صدور أمر قبض بحق المرشح الفائز في الانتخابات العراقية 2025 ، وذلك بقضية تأسيس "لواء وهمي" في الحشد الشعبي لغرض الحصول على أصوات الشباب الراغبين بالتعيين.



الوثائق ادناه: استبعدت مفوضية الانتخابات العراقية من السباق الانتخابي، بعد ثبوت تأسيسه "لواء وهميًا" واستخدامه في الانتخابات في تطور هو الأحدث بشأن قضية استقطاب 1500 شاب لصالحه قبل أيام.