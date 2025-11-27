العراق يحصد أكثر تمثيل للجامعات في تصنيف التايمز للمنطقة العربية

وذكرت الوزارة في بيان أن "مؤسسة للتعليم العالي أصدرت نتائج نسختها لتصنيفات الجامعات العربية 2026 (Arab University Rankings 2026)، بمشاركة 268 مؤسسة من 18 دولة".وأضافت أن "موقع التايمز للتعليم العالي (https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2026/arab-university-rankings) وثق أن هو الأكثر تمثيلًا في التصنيف من خلال 57 حققت نتائج إيجابية في هذه النسخة التي سجلت تنافسا مهما للجامعات العراقية على مستوى المنطقة العربية".وبينت الوزارة أن "منهجية التايمز لهذا العام تعتمد في تقييم الجامعات العربية على وفق المؤشرات المعتمدة في تصنيف الجامعات العالمية: (Teaching: 29.5%) و(Research environment:29%) و(Research quality:30%) و(International outlook:7.5%) و(Industry:4%)".