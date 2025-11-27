وزير الخارجية: أهمية الحفاظ على متانة العلاقات المالية الدولية للعراق

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أنه "ترأّس نائب رئيسِ مجلسِ الوزراءِ ووزير الخارجيّة ، اجتماع والمختصّة ببحث قرار الأمريكية بتاريخ 2025/10/9 بأدراج عدد من الكيانات والأفراد على قوائمها".وأشارت الى ان "الاجتماع عُقِد في مبنى ، بحضور مستشار ، وأعضاء اللجنة من ممثّلي الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة".وناقش الاجتماع، بحسب البيان، "الاجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية والآليات المقترحة للتعامل مع الملفات المطروحة داخلياً وخارجياً، وشهد الاجتماع بحثاً موسعاً للخيارات والوسائل القانونية المتاحة في هذا الصدد، مع التأكيد على مواصلة عقد الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، وتهيئة جلسات لاحقة لاستضافة جهات معنية إضافية لمتابعة مستجدات هذا الملف".واكد الوزير على "أهمية الحفاظ على متانة العلاقات المالية الدولية للعراق، والاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز مبادئ الحوكمة في ضوء المصالح الوطنية العليا".