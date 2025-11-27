الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548234-638998463250734401.jpeg
وزير الخارجية: أهمية الحفاظ على متانة العلاقات المالية الدولية للعراق
محليات
2025-11-27 | 08:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
28 شوهد
أكد وزير الخارجية
فؤاد حسين
، اليوم الخميس، على أهمية الحفاظ على متانة العلاقات المالية الدولية للعراق.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أنه "ترأّس نائب رئيسِ مجلسِ الوزراءِ ووزير الخارجيّة
فؤاد حسين
، اجتماع
اللجنة الوطنية العليا
والمختصّة ببحث قرار
وزارة الخزانة
الأمريكية بتاريخ 2025/10/9 بأدراج عدد من الكيانات والأفراد على قوائمها".
وأشارت الى ان "الاجتماع عُقِد في مبنى
وزارة الخارجية
، بحضور مستشار
رئيس الوزراء
، وأعضاء اللجنة من ممثّلي الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة".
وناقش الاجتماع، بحسب البيان، "الاجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية والآليات المقترحة للتعامل مع الملفات المطروحة داخلياً وخارجياً، وشهد الاجتماع بحثاً موسعاً للخيارات والوسائل القانونية المتاحة في هذا الصدد، مع التأكيد على مواصلة عقد الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، وتهيئة جلسات لاحقة لاستضافة جهات معنية إضافية لمتابعة مستجدات هذا الملف".
واكد الوزير على "أهمية الحفاظ على متانة العلاقات المالية الدولية للعراق، والاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز مبادئ الحوكمة في ضوء المصالح الوطنية العليا".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
العراق واوبك يؤكدان على أهمية الحفاظ على استقرار سوق الطاقة
08:03 | 2025-09-06
الجماليات والميزات تتغلبان على متانة الهواتف الذكية
09:13 | 2025-09-01
السامرائي يستقبل السفير الفرنسي ويؤكد أهمية تعزيز الحوار بين القوى للحفاظ على الاستقرار السياسي العراقي
05:02 | 2025-11-23
برلماني يخاطب وزير الخارجية: دجلة والفرات هي قضية اكون او لا اكون بالنسبة للعراق
07:03 | 2025-11-02
الخارجية
فؤاد حسين
العراق
الاصلاحات المالية
اللجنة الوطنية العليا
اجتماع اللجنة الوطنية
وزارة الخارجية
اللجنة الوطنية
وزارة الخزانة
السومرية نيوز
رئيس الوزراء
سومرية نيوز
