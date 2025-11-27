رئاسة الجمهورية: ضرورة فتح تحقيق شامل وجدي بشأن الاعتداء على كورمور

وذكرت الرئاسة في بيان ورد لـ ، أنه "تدين رئاسة الجمهورية بشدة الاعتداء الآثم الذي طال حقل كورمور للغاز الطبيعي في ، وأسفر عن أضرار في تزويد الطاقة في ومدن أخرى في البلاد".وتابعت، أن "هذه الجريمة النكراء تعد محاولة يائسة لاستهداف الأمن والاستقرار المتحقق في البلاد، وضرب وإثارة ".وأكدت رئاسة الجمهورية، وفقاً للبيان "ضرورة فتح تحقيق شامل وجدي حول هذا الاعتداء وكشف ملابساته"، داعية "جميع القوى السياسية إلى وحدة الصف الوطني والعمل المشترك من أجل المصالح العليا للبلد وقطع الطريق أمام أي محاولة لإثارة العنف والفوضى".