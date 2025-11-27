الصفحة الرئيسية
أول تعليق للإطار التنسيقي بعد استهداف حقل كورمور للغاز
منح دراسية للعراقيين في الصين.. هذه شروطها
محليات
2025-11-27 | 10:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
141 شوهد
اعلنت
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
، اليوم الخميس، توفر (15) منحة دراسية صينية مقدمة إلى
العراق
.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إنه "توفر (15) منحة دراسية صينية مقدمة إلى
العراق
للعام 2027/2026".
واوضحت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية، بحسب البيان، أن "
المنح الدراسية
تشمل الموظفين وغير الموظفين وهي مخصصة لمستويات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وأن آخر موعد للتقديم هو 2025/12/13".
الشروط والمتطلبات ادناه:
https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/26112025.pdf
رابط التقديم الخاص بالجانب المانح ادناه:
https://www.campuschina.org
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
التعليم
منح دراسية
الصين
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
المنح الدراسية
التعليم العالي
السومرية نيوز
وزارة التعليم
سومرية نيوز
الدكتوراه
+A
-A
