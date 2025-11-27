منح دراسية للعراقيين في الصين.. هذه شروطها

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إنه "توفر (15) منحة دراسية صينية مقدمة إلى للعام 2027/2026".واوضحت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية، بحسب البيان، أن " تشمل الموظفين وغير الموظفين وهي مخصصة لمستويات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وأن آخر موعد للتقديم هو 2025/12/13".الشروط والمتطلبات ادناه:https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/26112025.pdfرابط التقديم الخاص بالجانب المانح ادناه:https://www.campuschina.org