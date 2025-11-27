النزاهة تعلن المباشرة بتحري أسباب التلوث البيئي في بغداد

وأوضحت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "دائرة الوقاية ألفت فريقاً مختصاً يتولى دراسة الأسباب المُؤدّية لانبعاث الأبخرة والدخان والغازات والروائح الضارّة التي تسبّبت بحالات اختناق وأمراض تنفسيّة لأهالي ، وذلك في إطار مهامه في مُتابعة الأداء المؤسَّسي ومعالجة مظاهر الخلل التي تمسّ صحَّة المواطنين وسلامة البيئة".وبيّنت أن "فريق العمل باشر بزيارة عددٍ من الجهات ذات العلاقة، شملت: ، وقيادة عمليات بغداد، وَمُديريَّـة شرطة البيئة، مُنبّهةً أنَّ فريقها يعمل بشكلٍ حثيث لاستكمال الزيارات لبقية الجهات المعنيَّة، ومنها: مُديريَّة التنمية الصناعيَّة، وشركة توزيع المُنتجات النفطيَّة، فضلاً عن دائرة المخلفات الصلبة في أمانة بغداد".وأضافت إن "التقرير النهائي سيتضمَّن نتائج الزيارات والتقييمات الميدانيَّة، والتوصيات الهادفة إلى الحدّ من مصادر التلوث، ومعالجة أسباب تصاعد الأدخنة والغازات الضارة؛ حفاظاً على العامة والبيئة في ".