بالصور.. السيد الصدر يزور مرقد والده في النجف

قام زعيم ، ، اليوم الخميس، بزيارة مرقد والده السيد الشهيد ونجليه في .





ادناه الصور: وحصلت ، على صور للسيد اثناء زيارته إلى مرقد والده ونجليه، وأداءه الزيارة والدعاء.ادناه الصور: