إطلاق التقديم إلى المنحة المجانية في المجموعة الطبية

وجاء في بيان للوزارة، "تعلن إطلاق التقديم إلى المنحة المجانية للمجموعة الطبية في الجامعات والكليات الأهلية للعام 2025/2026".

وحددت ضوابط التقديم وفق البيان أن "يكون عبر منصة الرقمية منصة قدم من خلال استخدام الرقم الامتحاني مع كلمة المرور".

وأشار البيان الى أن "الطالب المشمول يجب أن يكون من خريجي الدراسة الإعدادية للفرع (العلمي) للسنة الدراسية 2025/2024 حصرا ولا يقل معدل الطالب المتقدم لكليات طب الأسنان والصيدلة عن (93%) ولا يقل (96%) لكليات الطب العام".