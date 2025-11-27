محافظة بغداد تحدد موعد إعلان أسماء المقبولين بصفة عقود

وقال العطواني في بيان، إن "يوم الأحد المقبل، الموافق 30 تشرين الثاني 2025، سيشهد عقد مؤتمر صحفي رسمي للإعلان عن أسماء المتقدمين المقبولين للعمل بصفة عقود ضمن دوائر المحافظة".وبيّن العطواني أن "اللجان المختصة أكملت تدقيق ومراجعة آلاف الطلبات"، مشيراً إلى أن عملية الاختيار ستتم من خلال جهاز قرعة إلكتروني علني لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الفرص.واعتبر أن "هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المحافظة على اتباع معايير الإنصاف وتكافؤ الفرص أمام جميع المتقدمين".