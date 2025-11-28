حرارة ترتفع قليلا ثم تنخفض وزخات مطر في هذه المناطق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون غائما جزئيا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس الاحد سيكون غائما على العموم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في ".وتابعت ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون غائما في المنطقتين الشمالية والجنوبية وصحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الجبلية من المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، موضحة ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون غائما جزئيا واحيانا غائما في المنطقتين الوسطى والجنوبية وصحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في عموم البلاد".