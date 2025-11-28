طريق من بغداد الى تركيا

وقال مدير عام في الوزارة، ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، ان "الدائرة تنفذ حالياً أكثر من 100 مشروع ضمن الخطة الاستثمارية موزعة على مختلف المحافظات، تشمل إنشاء الطرق الرئيسة والممرات الثانية والطرق الأحادية الرابطة بين المحافظات"، مبيناً، أن "من أبرز هذه المشاريع؛ طريق بتيرة – فجر – البدير، وطريق في ، وطريق سماوة – مملحة في ، فضلاً عن مشاريع الممرات الثانية في ".وأضاف، أن "هناك خطة بالتنسيق مع لتنفيذ طريق المرور السريع رقم (2) الممتد من باتجاه الحدود التركية، على غرار طريق المرور السريع رقم (1) الرابط بين الحدود العراقية – والأردنية والسورية"، مؤكداً، أن "المشروع يمثل خطوة لتعزيز الربط الإقليمي وتفعيل الحركة الاقتصادية بين ودول الجوار".وأشار كاظم إلى، أن "الدائرة تنفذ حالياً أكثر من 60 مشروعاً في مجال صيانة وتأهيل الطرق، إلى جانب مشاركتها في حملة (بغداد أجمل)، التي تتضمن صيانة وتأهيل عدد من الجسور في العاصمة".