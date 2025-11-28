طريق من بغداد الى تركيا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
06:00 AM
الى
06:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
رجل يضرم النار في كنيس بمدينة أوكرانية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548277-638999080792938039.jpg
طريق من بغداد الى تركيا
محليات
2025-11-28 | 01:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
461 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت
وزارة الإعمار
والإسكان، عن خطة لربط
العراق
بالحدود التركية عبر طريق سريع جديد يبدأ من
بغداد
.
وقال مدير عام
دائرة الطرق والجسور
في الوزارة،
حسين جاسم
كاظم
، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، ان "الدائرة تنفذ حالياً أكثر من 100 مشروع ضمن الخطة الاستثمارية موزعة على مختلف المحافظات، تشمل إنشاء الطرق الرئيسة والممرات الثانية والطرق الأحادية الرابطة بين المحافظات"، مبيناً، أن "من أبرز هذه المشاريع؛ طريق بتيرة – فجر – البدير، وطريق
الحج البري
في
النجف
، وطريق سماوة – مملحة في
المثنى
، فضلاً عن مشاريع الممرات الثانية في
الأنبار
".
وأضاف، أن "هناك خطة بالتنسيق مع
البنك الدولي
لتنفيذ طريق المرور السريع رقم (2) الممتد من
بغداد
باتجاه الحدود التركية، على غرار طريق المرور السريع رقم (1) الرابط بين الحدود العراقية –
الكويتية
والأردنية والسورية"، مؤكداً، أن "المشروع يمثل خطوة لتعزيز الربط الإقليمي وتفعيل الحركة الاقتصادية بين
العراق
ودول الجوار".
وأشار كاظم إلى، أن "الدائرة تنفذ حالياً أكثر من 60 مشروعاً في مجال صيانة وتأهيل الطرق، إلى جانب مشاركتها في حملة (بغداد أجمل)، التي تتضمن صيانة وتأهيل عدد من الجسور في العاصمة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
مسؤول تركي: "طريق التنمية" سيربط تركيا بدول الخليج عبر العراق
05:33 | 2025-10-10
فتح طريق حيوي في بغداد
10:34 | 2025-11-18
العثور على جثة رجل مجهول الهوية بساحة متروكة على طريق بغداد – حلة
02:10 | 2025-11-13
حادث سير يتسبب بازدحام مروري على طريق بغداد–المحمودية
08:21 | 2025-10-22
طريق
بغداد
دائرة الطرق والجسور
مدير عام دائرة
السومرية نيوز
وزارة الإعمار
البنك الدولي
سومرية نيوز
الحج البري
حسين جاسم
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
صندوق التقاعد يوضح بشأن مواعيد إطلاق الرواتب التقاعدية
اقتصاد
34.43%
02:05 | 2025-11-27
صندوق التقاعد يوضح بشأن مواعيد إطلاق الرواتب التقاعدية
02:05 | 2025-11-27
الأمطار تقتحم أجواء العراق الأسبوع المقبل
محليات
25.32%
01:19 | 2025-11-27
الأمطار تقتحم أجواء العراق الأسبوع المقبل
01:19 | 2025-11-27
زعيم ديني يحذر من نهاية الكون هذا العام
دوليات
22.68%
13:00 | 2025-11-26
زعيم ديني يحذر من نهاية الكون هذا العام
13:00 | 2025-11-26
مناطق في بغداد تشهد تساقطا للامطار
محليات
17.57%
11:39 | 2025-11-26
مناطق في بغداد تشهد تساقطا للامطار
11:39 | 2025-11-26
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
جدلية ولاية السوداني الثانية - علناً م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-27
علناً
جدلية ولاية السوداني الثانية - علناً م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-27
هنادي وليان
بشرتك بعد انقطاع الطمث… ماذا يحدث؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٢ | 2025
14:30 | 2025-11-27
هنادي وليان
بشرتك بعد انقطاع الطمث… ماذا يحدث؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٢ | 2025
14:30 | 2025-11-27
Celebrity
الفنانه العراقية نوڤا عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-27
Celebrity
الفنانه العراقية نوڤا عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ تشرين الثاني الى ٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ تشرين الثاني الى ٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-27
Live Talk
العلاقات خارج الزواج - Live Talk - الحلقة ١٦٩ | 2025
10:30 | 2025-11-27
Live Talk
العلاقات خارج الزواج - Live Talk - الحلقة ١٦٩ | 2025
10:30 | 2025-11-27
ناس وناس
منطقة الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-27
ناس وناس
منطقة الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-27
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 27-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-27
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 27-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-27
مايك السومرية
عزيز الربيعي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٤ | season 1
15:00 | 2025-11-26
مايك السومرية
عزيز الربيعي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٤ | season 1
15:00 | 2025-11-26
الأكثر مشاهدة
علناً
جدلية ولاية السوداني الثانية - علناً م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-27
علناً
جدلية ولاية السوداني الثانية - علناً م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-27
هنادي وليان
بشرتك بعد انقطاع الطمث… ماذا يحدث؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٢ | 2025
14:30 | 2025-11-27
هنادي وليان
بشرتك بعد انقطاع الطمث… ماذا يحدث؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٢ | 2025
14:30 | 2025-11-27
Celebrity
الفنانه العراقية نوڤا عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-27
Celebrity
الفنانه العراقية نوڤا عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ تشرين الثاني الى ٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ تشرين الثاني الى ٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-27
Live Talk
العلاقات خارج الزواج - Live Talk - الحلقة ١٦٩ | 2025
10:30 | 2025-11-27
Live Talk
العلاقات خارج الزواج - Live Talk - الحلقة ١٦٩ | 2025
10:30 | 2025-11-27
ناس وناس
منطقة الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-27
ناس وناس
منطقة الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-27
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 27-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-27
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 27-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-27
مايك السومرية
عزيز الربيعي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٤ | season 1
15:00 | 2025-11-26
مايك السومرية
عزيز الربيعي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٤ | season 1
15:00 | 2025-11-26
اخترنا لك
انخفاض نسب التلوث في بغداد
03:00 | 2025-11-28
انقاذ 4 صيادين عراقيين علقوا بمنطقة طينية في البصرة منذ اربعة ايام (فيديو)
02:56 | 2025-11-28
حرارة ترتفع قليلا ثم تنخفض وزخات مطر في هذه المناطق
00:38 | 2025-11-28
محافظة بغداد تحدد موعد إعلان أسماء المقبولين بصفة عقود
14:33 | 2025-11-27
إطلاق التقديم إلى المنحة المجانية في المجموعة الطبية
12:58 | 2025-11-27
بالصور.. السيد الصدر يزور مرقد والده في النجف
11:47 | 2025-11-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.