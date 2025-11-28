انخفاض نسب التلوث في بغداد

وقال المتحدث باسم الوزارة لؤي المختار في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الإجراءات المكثفة التي اتخذتها خلال هذين اليومين ساهمت بشكل كبير في تحسين نوعية الهواء في مدينة إضافة إلى تحسن الحالة الجوية"، لافتا الى أن "هناك خطوات مهمة يتطلب تنفيذها من قبل الجهات المسؤولة عن الانبعاثات والمتسببة لها وكذلك ديمومة السيطرة على مواقع رمي النفايات في أنحاء مدينة بغداد".وشدد على "ضرورة ان لا يكون الاهتمام بهذا الملف مؤقتا او متزامنا فقط مع الازمات الشديدة، لان تلوث الهواء موجود بشكل يومي ويجب أن تلتزم جميع الجهات المعنية بالتشريعات والتعليمات البيئية المتخصصة كتعليمات رقم 3 لعام 2013 والخاصة بمحددات الانبعاث الوطنية".