مليون موظف ومتقاعد بلا رواتب!.. خبير اقتصادي يُوجه انتقاداً لاذعاً

وانتقد المرسومي الصمت الحكومي، مُشيراً إلى أن "الغريب أن حكومتي الإقليم والمركز لا تتحدثان عن هؤلاء الموظفين الذين لا يمتلكون مصدراً آخر للدخل سوى رواتبهم".ويبلغ عدد سكان أكثر من 6.5 ملايين نسمة، وعدد موظفيه يتجاوز مليونًا وربع المليون موظف، وهذا يعني أنه ليس هناك بيت في الإقليم لا يتأثر بأزمة الرواتب، وحركة السوق وحياتها مرتبطة تمامًا بتوزيعها.