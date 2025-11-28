تصريح جديد بشان الهجوم على حقل كورمور: لا تروجوا لقصص غير دقيقة

وقالت العمليات في بيان ورد لـ ، ان "اللجنة التحقيقية في الهجوم على حقل كورمور مازالت متواجدة في منطقة الحادث ولم يحدد لحد الان وسيلة الهجوم".وأضافت ان "الدفاع الجوي العراقي لم يؤشر لديه وجود اي طائرات مسيرة بمنطقة الحادث في وقته "، داعية "جميع الإعلاميين والمحللين إلى عدم ترويج قصص غير دقيقة".