متسللون وصيادون ومخالفون لشروط الإقامة.. عمليات امنية في ثلاث محافظات

وقال المصدر لـ ، ان "فوج مهام قيادة قوات الحدود بالتعاون مع مركز شرطة جمرك القى القبض على (7) أشخاص، بحوزتهم عدد من الأسلحة ويمارسون الصيد بدون موافقات رسمية في بادية المثنى"، مبينا انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة أصوليًا".وأضاف ان "مفارز الفوج الاول لواء حدود الثالث تمكنت من القاء القبض على (3) متسللين اجانب من جنسيات اسيوية اثناء محاولتهم تجاوزهم الحدود والدخول لمحافظة بطريقة غير قانونية"، موضحا انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".