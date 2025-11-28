زورق ركز بمياه ضحلة وطيران الجيش اخرجهم.. تفاصيل انقاذ صيادين في البصرة

وذكر معن في بيان ورد لـ ، أن "فرق الإنقاذ تمكنت، من إنقاذ صيادَين بعد جنوح زورق صيد مدني في ، حيث كانت حالتهما خطرة نتيجة وقوع الحادث في منطقة مائية ضحلة أعاقت وصول فرق الدفاع المدني في الدقائق الأولى".وتابع، أنه "تم الإيعاز على الفور بإرسال طائرة سمتية مجهّزة بسُلّم وحبال، التي نجحت عبر طاقمها وبالتنسيق المباشر مع ، وقائد القوة البحرية، في تنفيذ عملية الإنقاذ وإخلاء الصيادين إلى مكان آمن".وأشار الى ان "طيران الجيش ساهم بجهد كبير في إسناد العملية، فيما واصل الدفاع المدني دوره الحيوي في تأمين الموقع والتعامل مع تحديات المنطقة".