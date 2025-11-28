رتل "تاهوات" يخترق الطريق المخصص للقوات الأمنية في سيطرة بالأنبار

وبيّن المصدر لـ ، أن "الرتل تحرك داخل خلافاً للإجراءات المتبعة"، مؤكداً أن " أصحاب العجلات قاموا بدهس العلامات المرورية الموضوعة في بداية الطريق المخصص للقوات الأمنية دون موافقات رسمية".ويظهر فيديو حصلت عليه ، عدداً من الأشخاص الموجودين ضمن الرتل وهو يقوم بتصوير الجنود المرابطين في السيطرة، وقال صاحب الفيديو بأن الرتل تجاوز عليهم.وأشار المصدر إلى أن " تجري حالياً تحقيقاً لمعرفة الجهات التي تتبع لها هذه العجلات وكيفية مرورها عبر السيطرة من دون تسجيلها في سجلات العبور الرسمية".