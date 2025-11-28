تفاصيل جديدة لرتل "التاهوات" الذي اخترق سيطرة بالأنبار.. تعود لأحد الفائزين بالانتخابات (فيديو)

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة لرتل "التاهوات" الذي اخترق سيطرة بالأنبار.



وقال المصدر لـ ، إن "الرتل الذي اخترق السيطرة يعود الى مجموعة تابعة لأحد المرشحين الفائزين في الانتخابات البرلمانية".

وتابع، أن "الرتل قام بضرب سيطرة عسكرية في قضاء بمحافظة "، مشيراً الى ان "القوات الأمنية في قامت باعتقال الأشخاص الموجودين ضمن الرتل بالكامل".

وفي وقت سابق، افاد المصدر بأن رتلاً مكوّناً من عدد من عجلات الـ"تاهو" عبر الطريق العسكري في إحدى السيطرات التابعة لمحافظة الأنبار دون حصوله على الموافقات الرسمية المطلوبة.

وبيّن المصدر لـ نيوز، أن "الرتل تحرك داخل خلافاً للإجراءات المتبعة"، مؤكداً أن " أصحاب العجلات قاموا بدهس العلامات المرورية الموضوعة في بداية الطريق المخصص للقوات الأمنية دون موافقات رسمية".