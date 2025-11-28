الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
رجل يضرم النار في كنيس بمدينة أوكرانية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548399-638999411231776959.png
تفاصيل جديدة لرتل "التاهوات" الذي اخترق سيطرة بالأنبار.. تعود لأحد الفائزين بالانتخابات (فيديو)
محليات
كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة لرتل "التاهوات" الذي اخترق سيطرة بالأنبار.
2025-11-28 | 10:33
2025-11-28T10:33:18+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/4cntwznzy4ky4qbnvfytgg?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d548399%26topic%3d%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa%26stopic%3d%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=9fb0b016-15fb-4eb1-8b5f-36fef715b889&InitAdsBeforePlayer=1
تفاصيل جديدة لرتل "التاهوات" الذي اخترق سيطرة بالأنبار.. تعود لأحد الفائزين بالانتخابات (فيديو)
517 شوهد
كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة لرتل "التاهوات" الذي اخترق سيطرة بالأنبار.
وقال المصدر لـ
السومرية نيوز
، إن "الرتل الذي اخترق السيطرة يعود الى مجموعة تابعة لأحد المرشحين الفائزين في الانتخابات البرلمانية".
وتابع، أن "الرتل قام بضرب سيطرة عسكرية في قضاء
الكرمة
بمحافظة
الأنبار
"، مشيراً الى ان "القوات الأمنية في
قيادة شرطة الأنبار
قامت باعتقال الأشخاص الموجودين ضمن الرتل بالكامل".
وفي وقت سابق، افاد المصدر بأن رتلاً مكوّناً من عدد من عجلات الـ"تاهو" عبر الطريق العسكري في إحدى السيطرات التابعة لمحافظة الأنبار دون حصوله على الموافقات الرسمية المطلوبة.
وبيّن المصدر لـ
السومرية
نيوز، أن "الرتل تحرك داخل
المنطقة العسكرية
خلافاً للإجراءات المتبعة"، مؤكداً أن " أصحاب العجلات قاموا بدهس العلامات المرورية الموضوعة في بداية الطريق المخصص للقوات الأمنية دون موافقات رسمية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
