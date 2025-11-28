بغداد.. القبض على (30) مخالفاً لشروط الإقامة من جنسيات مختلفة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "نفذت مفارز قسم شرطة الثالث، ومراكز شرطة الصمود وسبع قصور وحي طارق، وبالاشتراك مع دوريات نجدة الصدر الثالث والقوة الماسكة، ممارسات أمنية موسعة ضمن قاطع مسؤولية القسم".وأشارت الى أن "الممارسات الأمنية اسفرت عن القبض على (30) شخصًا مخالفين لشروط الإقامة من جنسيات مختلفة"، مبينة أنه "تم إيداعهم التوقيف لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".