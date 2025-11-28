ابو رغيف يطلب انهاء تكليفه من هيئة الاعلام والسوداني يوافق.. السيد الحكيم يطرح "ابو كلل" كخيار بديل

وذكر مصدر مطلع، لـ ، ان "رئيس والاتصالات نوفل ابورغيف قدم إلى رئيس طلبا بانهاء تكليفه من مهام رئاسة الهيئة بسبب ماتعرض له من استهداف وافتراء وتشهير شخصي هو وأسرته".واضاف المصدر ان "هذه هي المرة الثانية التي يقدم ابورغيف طلب الإعفاء بسبب حجم الضغوط والظروف الاستثنائية التي يشهدها اضافة الى حاجته لمتابعة مجريات الشكاوى التي تقدم بها إلى القضاء".وتابع، انه "القي القبض على المتهم الذي قام بسرقة جهاز الموبايل الخاص بابورغيف وهو المدعو (ز.ش.ع) بالاتفاق مع شبكة ابتزاز في الداخل والخارج تقوم بالتهديد والتشهير وأنهم حاليا في حوزة القضاء والتحقيقات مستمرة وسيتم نشر التفاصيل لاحقا".وبحسب المصدر، فان " طرح اسم كلل لتسنم المنصب خلفاً لابو رغيف".