بعد انقطاعها بسبب قصف "كورمور".. كهرباء كردستان: الطاقة ستعود بأسرع وقت

وقالت الوزارة في بيان إنها “تتقدم بالشكر لمواطني الإقليم على ما تحلّوا به من هدوء وتعاون خلال هذا الظرف الاستثنائي”، مشددة على أن الهجوم الذي طال الحقل الغازي ليلة الأربعاء الماضي “يمثل عملاً إرهابياً موجهاً ضد أبناء الإقليم”، وأنه تسبب في وقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل محطات التوليد.وأضاف البيان أن وزارة الكهرباء، وبالتنسيق المباشر مع والقوات الأمنية وشركة دانا غاز المشغلة للحقل، كثّفت جهودها الفنية واللوجستية لإعادة الإنتاج إلى وضعه الطبيعي، لافتة إلى أن الأولوية القصوى هي “ضمان استقرار التجهيز وراحة المواطنين”.