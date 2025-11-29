تستمر حتى الثلاثاء.. أمطار بدءا من الغد والحرارة تصل الى 6 مئوية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأحد سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أطار خفيفة في ، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في ".وأضافت أن "طقس بعد غد الإثنين سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة المنطقة الشمالية والأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى"، مشيرة الى ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض في جميع محافظات ".وبينت أن "طقس الأربعاء القادم سيكون غائماً جزئياً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".