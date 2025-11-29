فيديو متداول لاشتباكات عنيفة.. هل هو في البصرة ام حضرموت اليمنية؟

وحظي الفيديو بعشرات الآلاف من المشاهدات والتفاعلات على منصة "إكس"، مصحوبا بوصف مضلل يشير إلى قائد قوات الدعم الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، صالح بن المعروف بـ"أبو علي الحضرمي".وأظهر تحقيق أجرته شبكة CNN بالعربية أن الفيديو قديم، ويصور اشتباكات عشائرية في شمال بالعراق، وليس . وتعود أولى منشورات الفيديو إلى مايو 2021 على قناة "التغيير" على موقع ، حيث وثق نزاعا عشائريا مسلحا تسبب بهلع الأهالي وانقطاع التيار الكهربائي وقطع طريق البصرة– .ويأتي تداول الفيديو وسط ترقب لتصعيد محتمل في حضرموت، مع تقارير عن تمركز قوات تابعة للمجلس الانتقالي في مواقع استراتيجية بالمحافظة.وفي هذا السياق، أصدر ما يسمى "حلف قبائل حضرموت"، بقيادة الشيخ القبلي عمرو بن حبريش، بياناً الخميس، يعارض تواجد أي "قوات خارجية"، واصفا ذلك بأنه "احتلال" يهدف إلى السيطرة على المحافظة ومكامن النفط، مؤكدا استعداد الحلف لمواجهة القوات التابعة للمجلس الانتقالي.كما أعلن رئيس الرئاسي اليمني المعترف به دوليا، الخميس تعيين الخنبشي محافظا جديدا لحضرموت، في خطوة تأتي ضمن جهود الحكومة المعترف بها دوليا لتعزيز السيطرة المدنية على المحافظة.