أكثر من 941 مليار دينار.. بغداد تُطلق تمويل رواتب كردستان لشهر أيلول

وذكرت في حكومة ، ان ، أودعت مبلغ 941 مليار و874 مليون دينار، في الحساب البنكي لوزارة المالية بإقليم كردستان- فرع بأربيل، لصرف رواتب موظفي الحكومة عن شهر سبتمبر أيلول الماضي.ويشهد ملف رواتب موظفي إقليم أزمة مستمرة منذ أشهر، نتيجة خلافات بين حكومتي وأربيل بشأن النفطية وتطبيق بنود الموازنة، وسط مطالبات سياسية وشعبية بحل عاجل يمنع تفاقم الأوضاع المعيشية في الإقليم.ويمثل ملف إيرادات النفط ورواتب موظفي إقليم كردستان من القضايا الاقتصادية الحساسة التي تشكل محور تفاوض مستمر بين وحكومة الإقليم.