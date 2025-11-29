سجن الناصرية يستعد لإطلاق خدمات الاتصال في 200 كابينة متطورة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل الهادفة إلى تطوير البنى التحتية للاتصالات داخل المؤسسات الإصلاحية وتحسين آليات تواصل النزلاء مع ذويهم، باشرت دائرة الإصلاح العراقية، بالتنسيق مع عبر للاتصالات والمعلوماتية ومديرية اتصالات ومعلوماتية ، بتنفيذ مشروع تجهيز سجن المركزي بـ(200) اتصال حديثة ومتطورة، إضافة إلى تزويده بـ(50) جهازاً يعمل ببرنامج الواتساب".وأضافت الوزارة، أن "هذا المشروع يأتي ضمن خطة مرحلية وضعتها الوزارة لمعالجة الزخم الحاصل سابقاً في مواقع الاتصال، وتنظيم عملية التواصل بما يضمن انسيابية الخدمة وسهولة استخدامها، مع الحفاظ على خصوصية النزلاء وحقوقهم وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة، وبما يسهم في تعزيز البيئة الإصلاحية ورفدها بمقومات إنسانية وتقنية أفضل".وتابعت الوزارة، أن "المشروع سيطلق فعلياً بعد الانتهاء من المراحل اللاحقة الخاصة بالفحص الفني، واستكمال إجراءات الربط والتشغيل، وصولاً إلى توفير خدمة اتصالات متطورة تلبي متطلبات المرحلة المقبلة".