مع بدء العام الجديد.. اليك الضوابط الجديدة لاستيراد السيارات إلى العراق

جاء ذلك بعدما شكلت الحكومة، لجنة مركزية لإعداد ضوابط جديدة لاستيراد السيارات تعتمد على مواصفات فنية وبيئية يقرها للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط.وحظرت الضوابط الجديدة بشكل نهائي استيراد 4 أنواع من السيارات المتضررة التي تعرضت:- لحوادث جسيمة- الغرق-الحرائق-التلفوجاء ذلك لضمان دخول مركبات آمنة وذات جودة عالية للسوق العراقية، ولتنظيم أعداد ونوعيات السيارات للحد من الزخم المروري، وبما يتوافق مع الطاقة الاستيعابية للطرق".وحدد نهاية العام 2025 موعداً نهائياً لتنظيم إجازات الاستيراد، على أن تدخل الضوابط والمواصفة الفنية العراقية المعروفة بالمتطلب الفني رقم (167) حيز التنفيذ الفعلي بدءاً من الأول من كانون الثاني 2026.وتشمل هذه الضوابط جميع المركبات المستوردة من موديل 2025 وصعوداً.