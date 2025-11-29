جدل يحتاج لتفسير.. الاقمار الصناعية ترصد طائرة مدنية موجودة في صحراء الوركاء منذ 2021! (صورة)

ونقلت صفحات مختصة ومهتمة بالطيران، صورة للطائرة المدنية عند احداثيات 31°20'14"N 45°39'14"E، حيث رصدها باحث مهتم بالاثار اثناء استخدامه خرائط غوغل لمشاهدة مدينة الوركاء، حيث ظهرت الطائرة المدنية وهي تقف في منطقة معزولة تماما قرب الوركاء جنوبي ، في موقع لا يحتوي على أي مدرجات أو منشآت جوية، ما أثار جدلًا واسعًا حول طبيعة وجودها هناك.وتقول الصفحات المختصة انه بحسب القياسات فإن الطائرة تبدو من فئة الطائرات ضيقة البدن وبأبعاد قريبة جدًا من سلسلة ، كما تُظهر أرشيفات الصور أن الطائرة لم تكن موجودة قبل 30 نيسان/أبريل 2021، ما يرجّح أنها وصلت إلى الموقع خلال السنوات الثلاث الماضية.ويرجّح خبراء طيران أن وجود طائرة بهذا الحجم في مكان غير مخصص للهبوط قد يشير إلى أحد الاحتمالات التالية، اما تحطم غير موثّق إعلاميًا في منطقة نائية، او طائرة تالفة جرى سحبها أو نقلها برًّا لاستخدامها كمأوى أو مخزن، وهي ممارسة شوهدت سابقًا في مناطق ريفية بالعراق، او ربما هيكل تدريبي جرى وضعه لغرض عسكري أو تعليمي.وبينما لاتوجد حتى الآن اي بيانات رسمية تؤكد القصة، ويتصاعد الفضول الشعبي للتعرف على ملابسات وحقيقة القصة، الا ان تفسيرا اخر ظهر ابسط من التعقيد المذكور، حيث يقول التفسير ببساطة ان الطائرة أساسا كانت في حالة طيران بهذه المنطقة وعندما مر القمر الاصطناعي والتقط الصورة ظهرت الطائرة في هذا المكان، وهي تمر بسماء المنطقة وليست واقفة على الأرض.