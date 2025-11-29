كأنها خرجت من فيلم.. سيارة بنصف سقف تتجول وتحير الموصليين!

شهدت منطقة الجسر العتيق في مدينة بمحافظة ، مشهداً غير مألوف بعدما ظهرت سيارة تسير في الشارع وهي متضررة بشكل لافت من الأعلى.

وأظهرت المقاطع التي تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي السيارة وهي في وضع غير مألوف، خاصة مع استمرار السيارة بالحركة رغم أن هيكلها العلوي بدا وكأنه تعرض لضغط أو صدمة قوية.



الواقعة تحولت إلى مادة متداولة على منصات التواصل، إذ خطفت الأنظار لغرابة الحادث والطريقة التي استمرت بها السيارة بالسير وكأن شيئاً لم يحدث.