تفاصيل جريمة سكب "تيزاب" على فتاة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "ضمن الجهود الأمنية المتواصلة لقيادة شرطة في ملاحقة الجريمة وحماية المواطنين، تمكنت مفارز مركز شرطة السلام التابع لقسم شرطة الحرية من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين، بعد إقدام أحدهم على رمي مادة التيزاب على فتاة أثناء قيادتها للمركبة".وتابعت، أنه "بعد التعرف على هوية الجناة، وجّه قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء حمد بتشكيل فريق عمل مختص لتعقب الفاعلين، حيث تمكن الفريق وبزمن قياسي من الوصول إليهم والإطاحة بهم".وأشارت الى انه "تم إحالة المتهمين إلى الجهات التحقيقية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".