ام تقطع جثة "ابنها" الشاب وترميها في مكب "النفايات" شرقي بغداد

وقال المصدر لـ ، إنه "تم العثور على جثة شاب مقطعة إلى اجزاء وملفوفة داخل غطاء ومرمية في مكب للنفايات"، مشيراً الى أنه "بعد المتابعة والتحقيق اتضح ان والدته هي من قامت بقتله ضمن شرقي ".وأشار الى أن "الاجهزة الامنية تجري البحث عن الام القاتلة كإجراء اصولي".