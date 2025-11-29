أول تعليق لتنسيقية المقاومة العراقية بعد استهداف "كورمور"

وجاء في بيان لتنسيقية المقاومة، بشأن الاستهداف الذي طال حقل (كورمور) للغاز، أن "اتهام الإعلام الأصفر لفصائل المقاومة العراقية بهذا الاعتداء تقف خلفه جهات خبيثة تريد خلط الأوراق والتغطية على الصراع الإقليمي".

وأضاف أن "المقاومة ليس من أجندتها استهداف أيٍّ من المواقع المدنية، وأن سلاحها موجه نحو الاحتلال دائماً".

ولفت الى أن "المقاومة العراقية مستعدة للمشاركة في التحقيق في الاعتداءات المتكررة وخاصة تلك التي تستهدف البنى التحتية والثروات الوطنية، وقد عرضت سابقاً استعدادها لتكون جزءاً من منظومة الدفاع الجوي، وتأمين الأجواء العراقية وصولاً إلى تحقيق السيادة الوطنية الكاملة".

وتعرض حقل "كورمور" للغاز بقضاء في ، قبل أيام، إلى هجوم بطائرة مُسيَّرة، أدى إلى توقف إمدادات الغاز المُغذّي لمحطات إنتاج الكهرباء.