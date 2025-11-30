السومرية نيوز تنشر رابط استمارة القبول المركزي للجامعات الاهلية

وقالت الوزارة انها تعلن إطلاق مرحلة التقديم الإلكتروني المركزي لتسجيل خيارات في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2026/2025.وحددت ضوابط التقديم أن عملية ملء استمارات التقديم الإلكترونية تتيح للطالب أربعة خيارات فقط ضمن القناة العامة وخيارين إضافية عند التقديم إلى القنوات الخاصة.