خلال اقل من ساعة.. بغداد تقفز من السابعة الى الثانية بقائمة التلوث العالمية والمستويات "بنفسجية"
محليات
2025-11-30 | 02:20
السومرية
نيوز-محليات
تظهر خارطة تلوث الهواء، ارتفاع نسب التلوث خلال الدقائق القليلة الماضية في
بغداد
حيث كانت نسبة التلوث اقل بكثير في ساعات الصباح الأولى.
وكانت العاصمة
بغداد
في المرتبة السابع بالتلوث بين مدن العالم قبل حوالي ساعة من الان، لكنها قفزت الى المرتبة الثانية وبمقياس تلوث بلغ 271 درجة، بعد ان كان في الصباح اقل من 200.
واظهرت خارطة التلوث ان النسبة الأعلى للتلوث تم تسجيلها في منطقة
شارع فلسطين
وبلغت 280، تليها
المنطقة الخضراء
وبلغت 272، ثم حي الكندي قرب نهر
دجلة
وبلغت 249 ، وسجلت
زيونة
اقل مستوى تلوث بلغ 204.
ووثق العديد من المواطنين تصاعد أجواء الضباب الدخاني منذ ساعات مساء امس السبت واستمرت حتى الان، وهو امر كان متوقعا بالنسبة للراصدين الجويين نتيجة سكون الهواء هذا اليوم، مع استمرار حرائق معسكر
الرشيد
وجميع أسباب الملوثات الأخرى.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
بغداد تبدأ صباحها بهواء سيء يضعها بالمرتبة السابعة عالميًا بالتلوث
00:52 | 2025-11-25
للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. إغلاق مطار ميونخ بسبب مسيرة مجهولة
17:52 | 2025-10-03
الثالث خلال أقل من ساعة.. حريق في بناية للالكترونيات بمنطقة زيونة
05:55 | 2025-09-29
غزة تحت النار: 77 شهيداً وأكثر من 265 مصاباً في غارات إسرائيلية خلال 24 ساعة
06:02 | 2025-09-27
تلوث بغداد
تلوث الهواء
المنطقة الخضراء
السومرية نيوز
سومرية نيوز
شارع فلسطين
السومرية
الخضراء
الرشيد
بغداد
تستمر حتى الثلاثاء.. أمطار بدءا من الغد والحرارة تصل الى 6 مئوية
محليات
49.34%
00:54 | 2025-11-29
تستمر حتى الثلاثاء.. أمطار بدءا من الغد والحرارة تصل الى 6 مئوية
00:54 | 2025-11-29
جدل يحتاج لتفسير.. الاقمار الصناعية ترصد طائرة مدنية موجودة في صحراء الوركاء منذ 2021! (صورة)
محليات
18.84%
05:30 | 2025-11-29
جدل يحتاج لتفسير.. الاقمار الصناعية ترصد طائرة مدنية موجودة في صحراء الوركاء منذ 2021! (صورة)
05:30 | 2025-11-29
متجاوزا حالة الاستقرار.. الدولار يرتفع من جديد
اقتصاد
17.16%
02:54 | 2025-11-29
متجاوزا حالة الاستقرار.. الدولار يرتفع من جديد
02:54 | 2025-11-29
موسم "مدهش".. موجات مطرية غزيرة وثلوج وسيول في العراق خلال يومين
أخبار الطقس
14.66%
01:04 | 2025-11-30
موسم "مدهش".. موجات مطرية غزيرة وثلوج وسيول في العراق خلال يومين
01:04 | 2025-11-30
