خلال اقل من ساعة.. بغداد تقفز من السابعة الى الثانية بقائمة التلوث العالمية والمستويات "بنفسجية"

وكانت العاصمة في المرتبة السابع بالتلوث بين مدن العالم قبل حوالي ساعة من الان، لكنها قفزت الى المرتبة الثانية وبمقياس تلوث بلغ 271 درجة، بعد ان كان في الصباح اقل من 200.واظهرت خارطة التلوث ان النسبة الأعلى للتلوث تم تسجيلها في منطقة وبلغت 280، تليها وبلغت 272، ثم حي الكندي قرب نهر وبلغت 249 ، وسجلت اقل مستوى تلوث بلغ 204.ووثق العديد من المواطنين تصاعد أجواء الضباب الدخاني منذ ساعات مساء امس السبت واستمرت حتى الان، وهو امر كان متوقعا بالنسبة للراصدين الجويين نتيجة سكون الهواء هذا اليوم، مع استمرار حرائق معسكر وجميع أسباب الملوثات الأخرى.