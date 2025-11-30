خطر الكلاب السائبة على أهالي البصرة يدخل "الدرجة الحمراء"

وقال المكتب في بيان ورد ل ، "ونحن نعيش الذكرى السادسة والثلاثين لإقرار اتفاقية حقوق الطفل CRC والتي وقع وصادق وانضم إليها وضمنها في دستوره الدائم ٢٠٠٥ مكتب حقوق الانسان وبعد رصد ميداني وتلقي العشرات من المناشدات، يخاطب المحافظة بمكافحة الكلاب السائبة وجراء الزيادة الهائلة في إعداد الكلاب السائبة في مركز واقضية ترافقها ( زيادة حالات الخطر الى الدرجة الحمراء على الاهالي وخصوصا النساء والأطفال) مع غياب كبير لاي من انواع المكافحة او المعالجة لهذه الظاهرة التي اضرت كثيرا في بيئة وصحة أفراد المحافظة وخلل في التنوع الاحيائي فيها يطالب المكتب بالاستجابة السريعة والفاعلة والمستمرة حتى لا نصل الى المزيد من الضحايا".وطالب المكتب، بـ"توفير الأمصال الخاصة بعلاج عضات الكلاب".