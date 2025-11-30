العراق يجهّز لاحتضان الدورة الـ28 لاجتماع وزراء السياحة العرب

وقال الناطق الرسمي لهيئة السياحة، مدير قسم العلاقات العامة والإعلام والمنظمات الدولية ، إن الهيئة أنهت جميع المسارات التنظيمية المطلوبة لضمان إقامة فعاليات الاجتماع وفق أعلى المعايير، مشيراً إلى فتح نوافذ جديدة للترويج السياحي وتوفير التسهيلات للعروض والفعاليات لهذا الحدث، فضلاً عن دعم مشاريع الاستثمار السياحي باعتبارها جزءاً من رؤية الحكومة لتعزيز حضور على خارطة السياحة العربية والدولية.وأضاف أن استضافة العراق لهذه الفعاليات العربية الكبرى تمثل خطوة متقدمة لتعزيز مكانته على مستوى السياحة الإقليمية، وإبراز ما يمتلكه من مقومات ثقافية وحضارية، متوقعاً أن يسهم هذا الحدث في تنشيط الحركة السياحية وزيادة معدلات استقطاب الزوار الأجانب، لاسيما في ظل التحسن الحاصل في البنى التحتية السياحية وتوسع برامج الترويج الدولية.ولفت عبد الرضا إلى أن الحدث سيعزز ثقة المستثمرين بالبيئة السياحية في البلاد، ويفتح آفاقاً أوسع لإقامة مشاريع جديدة تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في جعل القطاع السياحي رافداً استراتيجياً للتنمية.وأوضح أن تواصل بالتعاون مع مؤسسات الدولة العمل على توفير بيئة جاذبة للزوار والمستثمرين واظهار كوجهة عربية قادرة على تنظيم واستضافة أبرز الفعاليات والمنتديات السياحية.من جانبه، أكد مستشار لشؤون السياحة عمر العلوي، أن استضافة هذا الحدث تأتي بعد نحو شهرين من الملتقى العربي للإحصاء السياحي، ضمن سلسلة فعاليات تنظّم بمناسبة اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، مشيراً إلى أن العراق استعاد دوره الريادي في محيطه العربي وكذلك إدارة العمل العربي المشترك.وأوضح أن أهمية القطاع السياحي تتجاوز العوائد الاقتصادية، إذ يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وحماية التراث الثقافي والبيئي، وتوفير فرص اقتصادية للمجتمعات المحلية، إضافةً إلى دوره في دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الحكومة تبنت تطوير هذا القطاع وادراجه ضمن أولويات برنامجها الحكومي.