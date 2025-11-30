حصاد التوت الأسود انطلق في مرسين التركية.. 70% منه سيتجه للعراق وقطر والامارات

وتقول وسائل الاعلام التركية، ان التوت الأسود المرزوع بمنطقة سيليفكي في مرسين، تتم زراعته طبيعيا بلا سماد او مبيدات او إضافات، وسيتم تصدير 70% منه الى وقطر والعراق، فيما يذهب المتبقي 30% للاستهلاك الداهلي.ومن المتوقع أن يصل العائد إلى 600 طن من حصاد التوت الأسود المزروع على مساحة تبلغ حوالي 250 دونمًا في سهل سيليفكي، ويزداد الطلب على التوت الأسود، نظرًا لرائحته الزكية وحجم ثماره الكبيرة وطول فترة صلاحيته.وأشار المزارعان توناهان ياغنلي وسفجي ياغنلي إلى أن 81 منتجًا في المنطقة يزرعون التوت الأسود بطرق طبيعية تمامًا وخالية من المبيدات الحشرية، وأكدا على ارتفاع الطلب، قائلين: "حصاد التوت مثمر للغاية هذا العام، نواجه صعوبة في مواكبة الطلب، سيستمر حصادنا حتى مايو".