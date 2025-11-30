بعد أن أثارته السومرية.. النقل توضح بشأن طائرة ركاب مركونة في صحراء الوركاء

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خلال الساعات الماضية صوراً التُقطت عبر Google Earth تُظهر ما بدا وكأنه طائرة مركونة في منطقة صحراوية قرب الوركاء في ، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة واستفهامات حول طبيعة هذا الجسم ومصدره".وأضافت الوزارة، "وبهدف الوقوف على الحقيقة، جرى التدقيق في الصور عبر منصّات متعددة لصور الأقمار الصناعية مثل ArcGIS وBing Maps وZoom Earth، وقد بيّنت عملية المراجعة الفنية والمعاينة بأن الصورة التي ظهرت فيها الطائرة هي لقطة واحدة فقط ضمن Google Earth ، ولا يوجد لها أي أثر في الصور السابقة أو اللاحقة، كما لا تظهر في أي مصدر فضائي آخر خارج تلك اللقطة المفردة".وتابعت الوزارة، ان "هذا النمط من الظهور الأحادي يشير بشكل واضح إلى ما يُعرف بـ ظاهرة “الطائرة الشبحية” أو (Ghost Aircraft)، وهو حدث شائع في تصوير الأقمار الصناعية".وبينت الوزارة، أن "هذه الظاهرة تحدث عندما يلتقط القمر الصناعي صورة ثابتة في لحظة مرور طائرة حقيقية في الجو فوق المنطقة، فتبدو وكأنها جاثمة على الأرض، بينما هي في الحقيقة طائرة عابرة في ارتفاع شاهق، التُقط ظلّها أو صورتها خلال جزء من الثانية".وأشارت الوزارة، الى انه "عند تحديث الصورة الفضائية أو استبدالها، تختفي الطائرة تماماً، مما يؤكد أنها لم تكن على الأرض أساساً"، مبينة انه "وتُسجَّل مثل هذه الظواهر في آلاف المواقع حول العالم، وهي نتيجة طبيعية لحركة الطائرات في الأجواء أثناء عمليات التصوير الفضائي المستمرة".وذكرت الوزارة، "وبناءً على ما تقدّم، نؤكد لا وجود لطائرة على الأرض في الموقع المذكور، وما ظهر ليس سوى صورة عابرة لطائرة في الجو، التقطها القمر الصناعي الخاص بـ Google في لحظة محددة فقط ضمن الحركة الجوية الطبيعية".