محافظة بغداد تعلن أسماء المقبولين في التعيينات بصفة عقود – عاجل

وقال العطواني إلى أن عدد المتقدمين للتعيين بلغ 505,906 متقدمين، مشيراً إلى أن عملية تمت عبر إجراء القرعة الإلكترونية وفقاً لقانون تنفيذ المادة 66 من للسنوات 2023-2025.وأوضح العطواني أن المفاضلة اعتمدت على معدل التخرج وسنة التخرج والحالة الزوجية، لافتاً إلى أن اللجنة المكلفة بالفرز عملت أكثر من ستة أشهر بشكل متواصل لضمان تحقيق العدالة في اختيار المقبولين.وأكد أن الإعلان عن أسماء المقبولين جاء بحضور وهيئة النزاهة، ورئيس مجلس المحافظة، مشدداً على أن لا جهة كانت على اطلاع مسبق بأسماء المقبولين، حتى اللجنة المشرفة على التعيينات، لضمان الشفافية المطلقة في العملية.وبين العطواني، أن جميع أسماء المقبولين في التعيينات بصفة عقد سيتم نشرها قريباً على الموقع الرسمي لديوان المحافظة، وسيتم عرضها على شكل روابط لتسهيل الاطلاع عليها من قبل المتقدمين والجمهور.