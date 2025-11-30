العدل تعلن استحداث ١٩ مديرية ونقل ٢٩ أخرى في دائرة التسجيل العقاري

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "إنجازات الوزارة في العامين الماضيين شملت استحداث (19) مديرية تسجيل عقاري، ونقل (29) مديرية إلى بنايات جديدة مجهّزة، إضافة إلى رفع مستوى دائرتين إلى مديرية، فضلاً عن حفظ نسخ مصوّرة من السجلات العقارية (نسخ الثواني) بالتعاون مع لضمان حماية الوثائق ومنع التلاعب. كما استكملت الدائرة إجراءات تمليك الأراضي الخاصة بالمكوّن الإيزيدي في ، وأعدّت مشروع السند العقاري الإلكتروني".وأضافت الوزارة، "وفي محور التحول الرقمي، حققت الدائرة تقدماً مهماً عبر تفعيل نظام الدفع الإلكتروني (POS) وتطبيق نظام إدارة الموانع الإلكتروني المرتبط بمنظومة أور، مع العمل على ربطه بجهات حكومية أخرى لتعزيز دقة البيانات. كما اكتمل مشروع ICASS للتحقق من صحة صدور الوكالات الواردة من الخارج، بعد تزويد المديريات بـ 19 حساباً وربط النظام بمنظومة الباركود لإلغاء صحة الصدور اليدوية. وأطلقت الدائرة حزمة واسعة من عبر بوابة أور، شملت خدمة السند وخارطة العقار، خدمة فتح بيان إلكترونياً، فتح بيان شخصي، تنظيم معاملات عقارية، طلبات مالك العقار، والطلبات العقارية، ليصل مجموع الخدمات الإلكترونية المتاحة إلى (56) معاملة تصرفية، فيما تجاوز عدد المعاملات المنجزة عبر المنصة خلال العامين الماضيين عشرات الآلاف من الطلبات".وتابعت الوزارة، "أما في مجال مكافحة الفساد، فقد واصلت الدائرة جهودها في كشف مخالفات التلاعب بالعقارات وإحالتها إلى الجهات المختصة، حيث جرى إحالة (35) ملفاً إلى ، ضمن إجراءات صارمة تهدف إلى حماية الملكية العقارية وترسيخ مبادئ الشفافية. كما اكتملت مراحل مشروع السند البايومتري (البطاقة الذكية)، بالتزامن مع تعميم نظام الدفع الإلكتروني في جميع مديريات في والمحافظات".