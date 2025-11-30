العدل تعلن استحداث ١٩ مديرية ونقل ٢٩ أخرى في دائرة التسجيل العقاري

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
11:45 AM
الى
12:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يتحدث عن الملك المستقبلي للسعودية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548526-639000974499850165.webp
العدل تعلن استحداث ١٩ مديرية ونقل ٢٩ أخرى في دائرة التسجيل العقاري
محليات
2025-11-30 | 06:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
71 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، استحداث ١٩ مديرية ونقل ٢٩ أخرى في دائرة
التسجيل العقاري
ضمن مشاريع تطوير البنى التحتية والتحول الرقمي خلال العامين الماضيين.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "إنجازات الوزارة في العامين الماضيين شملت استحداث (19) مديرية تسجيل عقاري، ونقل (29) مديرية إلى بنايات جديدة مجهّزة، إضافة إلى رفع مستوى دائرتين إلى مديرية، فضلاً عن حفظ نسخ مصوّرة من السجلات العقارية (نسخ الثواني) بالتعاون مع
مركز البيانات الوطني
لضمان حماية الوثائق ومنع التلاعب. كما استكملت الدائرة إجراءات تمليك الأراضي الخاصة بالمكوّن الإيزيدي في
سنجار
، وأعدّت مشروع السند العقاري الإلكتروني".
وأضافت الوزارة، "وفي محور التحول الرقمي، حققت الدائرة تقدماً مهماً عبر تفعيل نظام الدفع الإلكتروني (POS) وتطبيق نظام إدارة الموانع الإلكتروني المرتبط بمنظومة أور، مع العمل على ربطه بجهات حكومية أخرى لتعزيز دقة البيانات. كما اكتمل مشروع ICASS للتحقق من صحة صدور الوكالات الواردة من الخارج، بعد تزويد المديريات بـ 19 حساباً وربط النظام بمنظومة الباركود لإلغاء صحة الصدور اليدوية. وأطلقت الدائرة حزمة واسعة من
الخدمات الإلكترونية
عبر بوابة أور، شملت خدمة السند وخارطة العقار، خدمة فتح بيان
عقار
إلكترونياً، فتح بيان شخصي، تنظيم معاملات عقارية، طلبات مالك العقار، والطلبات العقارية، ليصل مجموع الخدمات الإلكترونية المتاحة إلى (56) معاملة تصرفية، فيما تجاوز عدد المعاملات المنجزة عبر المنصة خلال العامين الماضيين عشرات الآلاف من الطلبات".
وتابعت الوزارة، "أما في مجال مكافحة الفساد، فقد واصلت الدائرة جهودها في كشف مخالفات التلاعب بالعقارات وإحالتها إلى الجهات المختصة، حيث جرى إحالة (35) ملفاً إلى
هيئة النزاهة
، ضمن إجراءات صارمة تهدف إلى حماية الملكية العقارية وترسيخ مبادئ الشفافية. كما اكتملت مراحل مشروع السند البايومتري (البطاقة الذكية)، بالتزامن مع تعميم نظام الدفع الإلكتروني في جميع مديريات
التسجيل العقاري
في
بغداد
والمحافظات".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
العدل تعلن استحداث ملاحظية التسجيل العقاري بناحية الوفاء في الأنبار
06:51 | 2025-10-19
العدل تعلن افتتاح مديرية التسجيل العقاري الكرخ الثانية في الغزالية
04:20 | 2025-09-14
العدل: استحداث مديرية تنفيذ الموصل وانتقال 4 مديريات أخرى
04:03 | 2025-11-23
العدل تعلن استحداث دائرة كاتب عدل "وانه" في نينوى
02:12 | 2025-09-25
العدل
استحداث
مديريات
مركز البيانات الوطني
الخدمات الإلكترونية
التسجيل العقاري
السومرية نيوز
هيئة النزاهة
سومرية نيوز
مركز البيان
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة بغداد تعلن أسماء المقبولين في التعيينات بصفة عقود – عاجل
محليات
53.8%
06:00 | 2025-11-30
محافظة بغداد تعلن أسماء المقبولين في التعيينات بصفة عقود – عاجل
06:00 | 2025-11-30
تستمر حتى الثلاثاء.. أمطار بدءا من الغد والحرارة تصل الى 6 مئوية
محليات
25.09%
00:54 | 2025-11-29
تستمر حتى الثلاثاء.. أمطار بدءا من الغد والحرارة تصل الى 6 مئوية
00:54 | 2025-11-29
موسم "مدهش".. موجات مطرية غزيرة وثلوج وسيول في العراق خلال يومين
أخبار الطقس
11.29%
01:04 | 2025-11-30
موسم "مدهش".. موجات مطرية غزيرة وثلوج وسيول في العراق خلال يومين
01:04 | 2025-11-30
متجاوزا حالة الاستقرار.. الدولار يرتفع من جديد
اقتصاد
9.82%
02:54 | 2025-11-29
متجاوزا حالة الاستقرار.. الدولار يرتفع من جديد
02:54 | 2025-11-29
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-30
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-30
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
رحال
تربية الديابه في خانقين - رحال م٦ - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-29
رحال
تربية الديابه في خانقين - رحال م٦ - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-29
Biotic
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
Biotic
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
حصاد السومرية
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
حصاد السومرية
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
الهوا الك
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
الهوا الك
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
علناً
جدلية ولاية السوداني الثانية - علناً م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-27
علناً
جدلية ولاية السوداني الثانية - علناً م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-27
هنادي وليان
بشرتك بعد انقطاع الطمث… ماذا يحدث؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٢ | 2025
14:30 | 2025-11-27
هنادي وليان
بشرتك بعد انقطاع الطمث… ماذا يحدث؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٢ | 2025
14:30 | 2025-11-27
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-30
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-30
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
رحال
تربية الديابه في خانقين - رحال م٦ - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-29
رحال
تربية الديابه في خانقين - رحال م٦ - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-29
Biotic
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
Biotic
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
حصاد السومرية
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
حصاد السومرية
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
الهوا الك
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
الهوا الك
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
علناً
جدلية ولاية السوداني الثانية - علناً م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-27
علناً
جدلية ولاية السوداني الثانية - علناً م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-27
هنادي وليان
بشرتك بعد انقطاع الطمث… ماذا يحدث؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٢ | 2025
14:30 | 2025-11-27
هنادي وليان
بشرتك بعد انقطاع الطمث… ماذا يحدث؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٢ | 2025
14:30 | 2025-11-27
اخترنا لك
بالصورة.. الارض تبتلع لاندكروزر في الانبار
09:43 | 2025-11-30
اغلاق اكثر من 9 الاف مبنى في العراق
09:39 | 2025-11-30
تحذير الى أهالي هذه المنطقة في بغداد: استعدوا لحملة كبرى بعد ثلاثة أيام
09:33 | 2025-11-30
(لبلبايا).. ما قصة هذا الاسم الذي ظهر بقوائم المقبولين في تعيينات عقود بغداد؟
09:13 | 2025-11-30
السومرية تنشر أسماء المقبولين في تعيينات عقود بغداد
08:38 | 2025-11-30
العراق.. اغلاق نحو 10 آلاف مبنى مخالف لشروط السلامة
08:02 | 2025-11-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.