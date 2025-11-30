التعليم تعلن نتائج القبول المركزي لطلبة الدور الثالث

وبحسب بيان ، تتضمن نتائج المركزي قبول (35929) طالباً ضمن القناة العامة وقبول (1589) طالباً ضمن قناة ذوي الشهداء فيما تضمنت النتائج قبول (225) طالباً ضمن قناة خريجي مدارس المتميزين وكلية الدارسين باللغة الإنكليزية.وتوضح دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن الطالب بإمكانه الحصول على نتيجة القبول من خلال الرقم الامتحاني عبر بوابتها (https://dirasat.mohesr.gov.iq) ودعت الطلبة الى إتمام إجراءات التسجيل.