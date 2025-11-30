قطع مبرمج للماء لمدة 3 أيام عن 5 مناطق في كربلاء

وبحسب بيان المديرية، تتطلب أعمال الصيانة إطفاء محطة الخزانات الشمالية المغذية للمناطق المحددة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 2025/12/1، من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 2:00 بعد الظهر.ودعت المديرية المواطنين الى مراعاة وقت القطع واتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال التخزين المسبق وترشيد استهلاك المياه طوال فترة أعمال الصيانة.المناطق المشمولة بالقطع:- حي- مركز- أحياء البستنة والأحياء المحاذية لنهر الرشدية