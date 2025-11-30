التعليم تطلق التقديم لطلبة الدور الثالث إلى قناة التعليم الجامعي الحكومي الخاص

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن التقديم الى هذه القناة يكون للطلبة من خريجي الدور الثالث للسنة الدراسية 2025/2024 (حصرا) وأن السابق للطالب (المركزي، المباشر، المسائي، الأهلي) سيلغى في حال مباشرته بالدراسة ضمن قناة التعليم الموازي.ويستمر التقديم – بحسب البيان - عبر بوابة دائرة الدراسات (https://dirasat.mohesr.gov.iq) إلى غاية الأربعاء الموافق 2025/12/3.