وذكر بيان لمكتب ، ورد لـ ، انه "تقديراً وتثميناً لما قامت به إدارة وكادر مدرسة المسلة في من إقامة مراسم العزاء المبارك لإحياء ذكرى شهادة سيدة نساء العالمين السيدة (عليها السلام) أرسل (أعزه الله) اليوم ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ وفداً عالي المستوى إلى مدرسة المسلة وذلك لإبداء دعمه وشكره وتقديره لإدارة المدرسة وكادرها وطلابها الأعزاء الذين ساهموا في هذا الفعالية ".وأضاف ان هذه الفعالية تأتي "ضمن إحياء أمر أهل البيت الطاهرين (عليهم السلام) وهي من الثوابت الإسلامية التي ينبغي أن تكون مثابةً لكل وينبغي التعامل معها بإيجابية عالية، والتأكيد على هكذا فعاليات لما فيها من إحياء للثوابت الأخلاقية والمبادئ التربوية السامية التي ينبغي أن تكون هي الشعار الأول الذي يسود الجوانب التربوية أجمع".وأثير على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً حول إحياء مدرسة في محافظة ، لذكرى استشهاد السيدة (ع)، من خلال تشغيل "لطميات" اثناء الاصطفاف.