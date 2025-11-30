العراق.. اغلاق نحو 10 آلاف مبنى مخالف لشروط السلامة

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، نؤاس صباح شاكر، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "المديرية اتخذت خلال العام الحالي إجراءات رادعة بحق المخالفين، كما فعلت التنسيق مع المحافظين لرفع التجاوزات وفتح الطرق وإزالة الأسواق غير النظامية ومحاسبة المقصرين".وتابع ان "هذه الإجراءات أسهمت في انخفاض ملحوظ في نسبة الحرائق مقارنة بالأعوام السابقة، بعد غلق المشاريع المخالفة وعدم السماح بإعادة افتتاحها إلا بعد استيفاء شروط السلامة".ونوه الى أنه "تم غلق 9882 مبنى في عموم المحافظات، وأعيد فتح معظمها بعد معالجة المخالفات، مما أسهم بشكل كبير في تقليل فرص اندلاع الحرائق".