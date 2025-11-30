تحذير الى أهالي هذه المنطقة في بغداد: استعدوا لحملة كبرى بعد ثلاثة أيام

وقال المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "أمانة بدأت، من خلال ، بتوزيع الإنذارات على جميع أصحاب المحلات والدور السكنية المتجاوزين في منطقة ، وستستمر الحملة لمدة ثلاثة أيام".وأضاف أن "الأمانة بغداد ستباشر في مرحلة لاحقة برفع جميع التجاوزات في المنطقة، وبضمنها تلك الموجودة على الشارع العام والمحال التجارية والبيوت"، مشيراً إلى أن "الغرض من تنفيذ الحملة هو تنظيم وتنظيف المنطقة، لاسيما بعد أعمال التطوير والتأهيل التي شملت الشارع وعدداً من المقاطع التابعة له".وتابع الجنديل أن "إنجاز أعمال التطوير والتأهيل استوجب رفع جميع التجاوزات"، لافتاً إلى أن "توزيع الإنذارات بدأ اعتباراً من اليوم ويستمر لمدة ثلاثة أيام، يعقبها رفع جميع التجاوزات عن المحلات التجارية والدور السكنية، تحت شعار: شارع فلسطين بلا تجاوزات".