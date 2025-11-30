بالصورة.. الارض تبتلع لاندكروزر في الانبار

وقال مراسل ، ان "سيارة نوع لاندكروزر تابعه لاحد موظفي التربية في تعرضت الى حادث عرضي نتيجة خسف الأرض لوجود خزان تحتها مباشرة".واضاف ان "السيارة تعرضت لاضرار مادية دون تسجيل اية خسائر بشرية".