عودة التيار الكهربائي لوضعه الطبيعي في كردستان

أعلنت ، الأحد، عودة التيار لوضعه الطبيعي في كافة المدن.

وذكر بيان مقتضب للوزارة، إن "الكهرباء الوطنية عادت إلى وضعها الطبيعي وإعادة تزويد مشروع "روناكي" بالكهرباء على مدار 24 ساعة".



وفي الـ 26 تشرين الثاني الحالي، تعرض حقل كورمور للغاز في بمحافظة الذي يعتبر العمود الفقري لمنظومة الطاقة في ، لاستهداف تسبب بانقطاع إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء.