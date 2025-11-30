قرار من التربية بشأن معاهد دروس التقوية

وجاء في وثيقة حصلت ، على نسخة منها "لاحظنا في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة وضع لوحات تعريفية على المباني المخصصة لمعاهد دروس التقوية مذكور فيها أسماء المدرسين فضلاً عن أنهم من ذوي الخبرة في وضع الأسئلة والتدقيق والتصحيح الوزاري ولما لهذه الظاهرة من مخالفة إدارية وقانونية، تقرر تبليغ جميع معاهد دروس التقوية الأصولية بعدم رفع الشعارات واللوحات التي تحتوي على العبارات المذكورة أنفاً".وحذرت التربية انه "بخلاف ذلك سيتم تشكيل لجان تحقيقية ومعاقبة الهيأة التأسيسية للمعاهد والعاملين فيها ويقوم قسمي الاشراف التربوي والاختصاصي بأجراء المتابعة الميدانية لتلك المعاهد والتأكد من التزامها بالضبط".