تظاهرات واستياء لطالبات اعدادية الخنساء بالبصرة.. "الخروج ليلا والمديرة تستقوي باختها أمطار المياحي"

وأكد الأهالي أنّ "المدرسة تتعرض لضغوط ناتجة عن نفوذ جهات مرتبطة بالإعدادية المهنية"، مشيرين إلى أنّ "شقيقة مديرة المهنية هي المرشحة الخاسرة في الانتخابات أمطار المياحي، وهو ما انعكس على اتخاذ قرارات تمسّ واقع المدرسة من دون مراعاة خصوصيتها كبيئة تعليمية للبنات".وقال والد إحدى الطالبات "قبل أيام بُلِّغنا بقرارات تعسفية وغير تربوية، أبرزها تحويل دوام بناتنا من الساعة 2 حتى 5 عصرا. كيف يمكن لهنّ العودة إلى منازلهنّ بأمان في هذا الوقت؟".أما التدريسية منى، فأكدت: "مديرة المدرسة المهنية تتحكم بمصائرنا. مرة تأخذ صفوفا ومختبرات لصالحها، ومرة تغيّر نظام دوامنا الرسمي، فقط لأن شقيقتها هي المرشحة الخاسرة أمطار المياحي".وتساءل عدد من المشاركين في التظاهرة "اين وزير التربية ولماذا هذا السكوت"، مشيرين الى ان "المدرسة تكفي لاستيعاب جميع الطلبة ولا يوجد اكتضاض فيها".فيما قالت والدة احدى الطالبات ان "مديرة المدرسة تستقوي باختها المرشحة امطار المياحي وقامت بتغيير أوقات الدوام في المدرسة، حيث ان بناتنا يخرجون من المدرسة في الليل".وردد المتظاهرون من امام المدرسة عبارات "كلا كلا للأحزاب".