ايران تعيد ضخ الغاز الى العراق

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء في بيان تابعته ، إن "ضخ الغاز الإيراني عاد بواقع ( خمسة مليون متر مكعب /يومياً ) ، بعد انتهاء أعمال الصيانة".وأضاف ،أن "الوزارة أعادت عمل طاقة الوحدات التوليدية التي كانت متأثرة بنقص الغاز بمحطات توليد كهرباء ( بسماية والمنصورية )".وبين أن "إصلاح الضرر بحقل غاز ومعاودة تشغيله ، ساهم بتجهيز منظومة الكهرباء الوطنية بما يقارب ( 700 واط ) حالياً من الطاقة المشتراة من المحطات الاستثمارية بإقليم ".وتابع أن "التنسيق عالي مع كهرباء الإقليم لمعاودة عقود شراء الطاقة كما كانت عليه".